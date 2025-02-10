Рамос: Я не устал побеждать
Игрок высказался о Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine
Серхио Рамос рассказал о подписании контракта с мексиканским ФК "Монтеррей".
"Я не устал побеждать, но я приехал сюда не для того, чтобы говорить о своих былых достижениях. Здесь я еще никогда не был, хочу оставить наследие в Мексике. Я здесь, чтобы выигрывать новые трофеи.
В футболе важен не возраст, а то, как ты играешь. У меня до сих пор есть голод к победам", - сказал Рамос.
У Серхио контракт с "Монтеррей" рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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Источник:espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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