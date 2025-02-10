Рамос: Я не устал побеждать

Серхио Рамос рассказал о подписании контракта с мексиканским ФК "Монтеррей".

"Я не устал побеждать, но я приехал сюда не для того, чтобы говорить о своих былых достижениях. Здесь я еще никогда не был, хочу оставить наследие в Мексике. Я здесь, чтобы выигрывать новые трофеи.

В футболе важен не возраст, а то, как ты играешь. У меня до сих пор есть голод к победам", - сказал Рамос.