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В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти почти вдвое больше, чем в Реале

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Но за деньги все не купишь

В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти почти вдвое больше, чем в Реале

rea lmadrid

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Источник утверждает, что в ближневосточной стране хотят активно содействовать развитию местного футбола до чемпионата мира 2034. Приглашение звездных тренеров рассматривается как один из инструментов, который должен в этом помочь.

Читайте такжеАнчелотти отреагировал на слухи, связывающие Винисиуса с переездом в Саудовскую Аравию

Саудовцы готовят для главного наставника "сливочных" щедрые условия на сумму 20 млн евро в год. В Мадриде итальянский специалист получает около 11 млн.

Окружение Карло знает о намерениях аравийской стороны. Стоит добавить, что тренер уже давал понять, что ни при каких условиях не уйдет из "королевского клуба" по собственной воле.

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Карло Анчелотти Саудовская Аравия Реал (Мадрид)
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Источник:
OK Diario
Опубликовал: Александр Симченко
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