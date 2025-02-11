В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти почти вдвое больше, чем в Реале
Но за деньги все не купишь
rea lmadrid
Источник утверждает, что в ближневосточной стране хотят активно содействовать развитию местного футбола до чемпионата мира 2034. Приглашение звездных тренеров рассматривается как один из инструментов, который должен в этом помочь.
Саудовцы готовят для главного наставника "сливочных" щедрые условия на сумму 20 млн евро в год. В Мадриде итальянский специалист получает около 11 млн.
Окружение Карло знает о намерениях аравийской стороны. Стоит добавить, что тренер уже давал понять, что ни при каких условиях не уйдет из "королевского клуба" по собственной воле.
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Источник:OK Diario
Опубликовал: Александр Симченко
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