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Раджа Наингголан раскрыл детали своего ареста по подозрению в контрабанде наркотиков

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Будто арестовали Пабло Эскобара

Раджа Наингголан раскрыл детали своего ареста по подозрению в контрабанде наркотиков

Фото - Het Laatste Nieuws

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Раджа Наингголан высказался о ситуации, в которую попал в прошлом месяце. В интервью Het Laatste Nieuws он рассказал о своем задержании.

"Меня допрашивали четыре часа. Когда меня привели к следственному судье, уже было шесть вечера. Мне сказали, что я проведу всю ночь в камере. Ощущение было такое, будто они арестовали Пабло Эскобара, хотя я оказался вовлечён в это дело только потому, что в нём фигурирует мой друг. Меня даже не спрашивали о наркотиках. Они просто хотели знать, какие у меня отношения с этим человеком.

Тюрьма? Очень странный опыт, который я больше не хочу переживать. Меня представили как наркоторговца", – рассказал Раджа.

Напомним, что сейчас 36-летний полузащитник выступает за "Локерен" из второй лиги Бельгии.

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Бельгия Раджа Наингголан
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Источник:
Het Laatste Nieuws
Опубликовал: Алексей Полищук
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