Раджа Наингголан раскрыл детали своего ареста по подозрению в контрабанде наркотиков

Раджа Наингголан высказался о ситуации, в которую попал в прошлом месяце. В интервью Het Laatste Nieuws он рассказал о своем задержании.

"Меня допрашивали четыре часа. Когда меня привели к следственному судье, уже было шесть вечера. Мне сказали, что я проведу всю ночь в камере. Ощущение было такое, будто они арестовали Пабло Эскобара, хотя я оказался вовлечён в это дело только потому, что в нём фигурирует мой друг. Меня даже не спрашивали о наркотиках. Они просто хотели знать, какие у меня отношения с этим человеком.

Тюрьма? Очень странный опыт, который я больше не хочу переживать. Меня представили как наркоторговца", – рассказал Раджа.