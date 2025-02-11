Уэйн Руни нашел новую работу после своего увольнения из Плимута
На этот раз не тренерскую
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В конце декабря "Плимут Аргайл" объявил об увольнении Уэйна Руни с поста главного тренера после того, как под его началом "пилигримы" провели 25 матчей, одержав лишь пять побед и потерпев 14 поражений.
И вот теперь легенда "Манчестер Юнайтед" нашел новую работу. Amazon Prime объявил, что Руни присоединится к команде канала в роли эксперта и дебютирует в матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид".
????⚽️ @WayneRooney joins #UCLonPrime!— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 10, 2025
The England & Man Utd legend will make his Prime debut on Man City v Real Madrid, LIVE on Tuesday from 6.30pm! pic.twitter.com/ytirbCPFOh
Добавим, что ранее сообщалось о том, что Руни вел переговоры с BBC Sport о присоединении к команде передачи Match of the Day.
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