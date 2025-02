Уэйн Руни нашел новую работу после своего увольнения из Плимута

В конце декабря "Плимут Аргайл" объявил об увольнении Уэйна Руни с поста главного тренера после того, как под его началом "пилигримы" провели 25 матчей, одержав лишь пять побед и потерпев 14 поражений.

И вот теперь легенда "Манчестер Юнайтед" нашел новую работу. Amazon Prime объявил, что Руни присоединится к команде канала в роли эксперта и дебютирует в матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид".

????⚽️ @WayneRooney joins #UCLonPrime!



The England & Man Utd legend will make his Prime debut on Man City v Real Madrid, LIVE on Tuesday from 6.30pm! pic.twitter.com/ytirbCPFOh