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Уэйн Руни нашел новую работу после своего увольнения из Плимута

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На этот раз не тренерскую

Уэйн Руни нашел новую работу после своего увольнения из Плимута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В конце декабря "Плимут Аргайл" объявил об увольнении Уэйна Руни с поста главного тренера после того, как под его началом "пилигримы" провели 25 матчей, одержав лишь пять побед и потерпев 14 поражений.

И вот теперь легенда "Манчестер Юнайтед" нашел новую работу. Amazon Prime объявил, что Руни присоединится к команде канала в роли эксперта и дебютирует в матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид".

Добавим, что ранее сообщалось о том, что Руни вел переговоры с BBC Sport о присоединении к команде передачи Match of the Day.

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Уэйн Руни Лига чемпионов
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Опубликовал: Алексей Полищук
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