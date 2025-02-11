Шахтёр U19 представил стартовый состав на матч Молодёжной Лиги Чемпионов
Матч состоится в 19:00 по киевскому времени
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
"Шахтёр U19" представил стартовый состав на матч Молодёжной Лиги Чемпионов.
Против "Хоффенхайма" "горняки" выйдут следующим составом.
Баглай – Дрозд, Милокост, Башмарин, Данковский – Давиденко, Тютюнов, Бундаш, Ломага, Цуканов, Галонський
Напомним, "Шахтёр U19" ханял 14-е место в жэтапе Лиги Молодёжной Лиги Чемпионов и прошёл в плей-офф.
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Матч состоится в 19:00 по киевскому времени. Его посмотреть можно будет только в записи, поскольку время матча накладывается на поединок Лиги Чемпионов "Брест – ПСЖ".
По правилам УЕФА, при таком раскладе трансляция не допускается.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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