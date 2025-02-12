  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Джулиусу Агахове - 43 года: что вы знаете об экс-игроке донецкого Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Общие новости

Делитесь самыми яркими воспоминаниями его карьеры в комментариях

Джулиусу Агахове - 43 года: что вы знаете об экс-игроке донецкого Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

12-го февраля исполняется 43 года бывшему форварду сборной Нигерии и донецкого "Шахтера" Джулиусу Агахове.

По этому случаю мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Победа Реала над Ман Сити, возвращение Коваленко, поражения Динамо и Шахтера U-19. Главные новости за 11 февраля
yellow-arrow
Шахтёр U19 представил стартовый состав на матч Молодёжной Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Уэйн Руни нашел новую работу после своего увольнения из Плимута
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости