Джулиусу Агахове - 43 года: что вы знаете об экс-игроке донецкого Шахтера? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
12-го февраля исполняется 43 года бывшему форварду сборной Нигерии и донецкого "Шахтера" Джулиусу Агахове.
По этому случаю мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.
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