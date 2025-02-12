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Легендарный экс-тренер Арсенала посетил клуб Роналду в Саудовской Аравии

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Француз оценил потенциал клуба и их прогресс

Легендарный экс-тренер Арсенала посетил клуб Роналду в Саудовской Аравии

Фото: Eurosport

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Легендарный бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который ныне является руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, посетил тренировочную базу саудовского "Аль-Насра", за который играет Криштиану Роналду.

"Я смотрел последний матч "Аль-Насра". Как по мне, они имеют замечательного главного тренера команды, а также у них есть хорошие футболисты. За их клуб играет футбольная звезда номер один в мире — Криштиану Роналду, который является примером для каждого молодого игрока. У них есть все для того, чтобы добиваться успеха".

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"Джон Дуран играл за "Астон Виллу", где все его обожали, и это было неожиданностью, что он переехал в Саудовскую Аравию из АПЛ посреди этого сезона. Поэтому я поздравляю клуб с этой замечательной работой", — добавил Арсен Венгер.

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Добавим, что "Аль-Наср" сейчас занимает третье место в Саудовской Про-Лиге, набрав 41 очко в 19 матчах.

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Источник:
Al Nassr FC
Опубликовал: Андрей Журба
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