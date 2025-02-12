Легендарный экс-тренер Арсенала посетил клуб Роналду в Саудовской Аравии
Француз оценил потенциал клуба и их прогресс
Фото: Eurosport
Легендарный бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который ныне является руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, посетил тренировочную базу саудовского "Аль-Насра", за который играет Криштиану Роналду.
"Я смотрел последний матч "Аль-Насра". Как по мне, они имеют замечательного главного тренера команды, а также у них есть хорошие футболисты. За их клуб играет футбольная звезда номер один в мире — Криштиану Роналду, который является примером для каждого молодого игрока. У них есть все для того, чтобы добиваться успеха".
"Джон Дуран играл за "Астон Виллу", где все его обожали, и это было неожиданностью, что он переехал в Саудовскую Аравию из АПЛ посреди этого сезона. Поэтому я поздравляю клуб с этой замечательной работой", — добавил Арсен Венгер.
رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA والمدرب السابق السيد أرسين فينغر يزور مقـر #النصر ????— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 11, 2025
ويتحـدث ????️ pic.twitter.com/JToGyJZmXl
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что "Аль-Наср" сейчас занимает третье место в Саудовской Про-Лиге, набрав 41 очко в 19 матчах.
Популярное сейчас
- Открытие из АПЛ и перспективный защитник Динамо. Они заслуживают дебюта в сборной Украины
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- "Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил
- Победа Реала над Ман Сити, возвращение Коваленко, поражения Динамо и Шахтера U-19. Главные новости за 11 февраля
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены