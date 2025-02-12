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Лионель Месси презентовал новую линейку бутс от Adidas

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La Vida Rapida

Лионель Месси презентовал новую линейку бутс от Adidas

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный футболист Лионель Месси представил новую линейку бутс F50, которая получила название «La Vida Rapida» (Быстрая жизнь).

Эта новинка от Adidas выполнена в стильном сочетании серебристого, синего и желтого цветов.

Особенностью новой модели стало появление надписи "Messi+10".

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Лионель Месси Adidas
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