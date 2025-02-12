Лионель Месси презентовал новую линейку бутс от Adidas
La Vida Rapida
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Лионель Месси представил новую линейку бутс F50, которая получила название «La Vida Rapida» (Быстрая жизнь).
Эта новинка от Adidas выполнена в стильном сочетании серебристого, синего и желтого цветов.
Особенностью новой модели стало появление надписи "Messi+10".
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