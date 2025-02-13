Сухарь Трубина, неудачи итальянцев в ЛЧ и драма в мерсисайдском дерби. Главные новости за 12 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 февраля.

"Бенфика" успешно выступила на Лазурном берегу. Анатолий Трубин так и не дождался угрозы от "Монако", который доигрывал 40 минут в меньшинстве. В то время как Вангелис Павлидис вовсю буянил у ворот хозяев и во второй раз в сезоне забил им ровно на 48-й минуте.

"Милан" бесславно съездил в Роттердам, уступив "Фейеноорду". Нидерландцы забили в дебюте, сели в защиту и наблюдали за бессильными попытками "россонери" вернуться в игру. Не лучше дела сложились у "Аталанты", которая приехала с визитом в соседнюю Бельгию. Залечь на дно в Брюгге им не удалось, и на последних минутах хозяева их шокировали по полной.

"Бавария" в Глазго выдала ударную концовку первого тайма и дебют второго. Впрочем, "Селтику" удалось воспользоваться ротацией фаворита в линии обороны и в концовке сократить разрыв до минимального. Задел есть, но вопрос о выходе в первом раунде "Бавария" не решила, а календарь будет безумным.

"Эвертон" дал настоящий бой соседям из "Ливерпуля". Мохамед Салах казалось было вырвал три очка для "красных", но в компенсированное время "синие" шокировали лидеров АПЛ. "Ириски" подгадили соседям, которые тем не менее сохраняют комфортный отрыв от ближайших конкурентов (+7).

Роберт Левандовски договорился о продлении сотрудничества с "Барселоной". Лучший бомбардир сезона в топ-лигах останется в Каталонии еще как минимум на год. Летом поляку стукнет 37, но 31 гол в сезоне четко дает понять, что Роберт все еще топ.