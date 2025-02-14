Рома играет вничью с Порту, победа Шахтера и возвращение Килиана Мбаппе. Главные новости за 13 февраля

Вчера состоялся целый ряд матчей раунда на вылет в Лиге Европе и Лиге Конференций. В рамках ЛЕ итальянская "Рома" приехала в гости к португальскому "Порту", где расписала мировую со счетом 1:1. Артем Довбик отыграл 75 минут и именно с ним на поле были забиты оба гола. Во взятии ворот Диогу Кошты Довбик принял участие, хотя и ассист на его счет не запишут.

Неплохой матч и неплохой результат для подопечных Клаудио Раньери, они возвращаются домой с поднятой головой и все будет решаться через неделю в Риме, куда приедет Порту. Будем ждать развязки.

Этот товарищеский матч был интересен прежде всего тем, что впервые на поле мы увидели двух новичков дончан: Арройо и Элиаса. Последнему даже удалось забить свой первый гол за клуб, произошло это еще в первом тайме, хотя перед этим свой гол забил Марьян Швед. Во втором тайме отличился Траоре и это была относительно легкая прогулка для "Шахтера", они были намного сильнее соперника. Те ответили лишь голом престижа на последних минутах, поэтому победа команды Пушича 3:1.

Уже в первом тайме товарищеского матча львовяне заработали пенальти, впрочем его потянул голкипер "Зимбры". Первый тайм прошел под контролем "Карпат" и это преимущество они воплотили в гол от Жана Педрозу, вот только развить успех не получилось. Во втором тайме счет сравнял Одоньес, хотя он также проходил при преимуществе украинской команды. Результата получить не удалось, но сыграли неплохо.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что суперзвезда "Реала" вернется в состав национальной команды на мартовские матчи в Лиге наций. "Да, он будет частью команды", - сказал Дидье Дешам для L'Équipé.

После перехода в "Реал", нападающий пропустил несколько ноябрьских матчей за сборную Франции.

Из большого количества потенциальных новичков, которые находились на осмотрах в одесском "Черноморце", можно уже вычеркнуть Даниэля Кивинду. Во время пребывания на тренировочном сборе в Турции 20-летний экс-нападающий "Днепра-1" себя проявить не смог. Как стало известно UA-Футбол, Кивинда приехал в команду не в лучшем физическом состоянии, а после второй же тренировки в ней получил травму. Игрок покидает расположение одесской команды.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала двух матчей УПЛ, которые не удалось вовремя доиграть из-за воздушной тревоги. Встреча 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер", которая была прервана при счете 0:1 на 50-й минуте, будет доиграна в Кривом Роге на стадионе "Горняк" в среду, 16 апреля, начало - 15:30.

Еще один поединок, но уже 16-го тура, "Ингулец" - "Заря", будет доигран в среду, 30 апреля, начало - 15:30. Решение о переносе игры было принято в перерыве при счете 1:0 в пользу петровского клуба.