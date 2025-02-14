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Дубль Дурана. Аль-Ахли - Аль-Наср 2:3. Видео голов и обзор матча

Общие новости
Обновлено

В этот раз на главных ролях не Роналду

Дубль Дурана. Аль-Ахли - Аль-Наср 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Наср" с трудом обыграл "Аль-Ахли" в выездной игре 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Дублем за гостей отличился Джон Дуран. С 47-й минуте подопечные Стефано Пиоли находились в меньшинстве.

Стоит отметить, что впервые за шесть поединков не забил нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии

Аль-Ахли – Аль-Наср – 2:3

Голы: Тони, 78, Аль-Набит, 90+8 – Дуран, 32, 88, Яхья, 80

Удаление: Симикан, 47 (Аль-Наср)

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