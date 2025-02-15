В КНДР запретили показ матчей одной английской команды
Без слов…
Getty Images/Global Images Ukraine
В КНДР запретили показ матчей одной английской команды.
По информации Mirror, в стране запрещён показ матчей "Тоттенхэма", поскольку там играет футболист из Южной Кореи Сон Хин Мин.
В северокорейской версии "Match of The Day" кроме "Тоттенхэма" не показывают матчи "Вулверхэмптона", за который играет Хван Хи Чан и "Брентфорда" Ким Джи Су.
Кроме того, матчи показываются в записи и сокращены с 90 до 60-ти минут. Это выяснил Центр Стимсона в Вашингтоне.
"Матчи транслируются на государственном телеканале KCTV через четыре месяца после их проведения, так что игры, прошедшие в августе прошлого года, были показаны в январе. Об этом говорится в отчёте проекта 38 North Центра Стимсона в Вашингтоне.
в 2023 году KCTV транслировала матчи Премьер-лиги, чемпионата мира и Лиги чемпионов. Согласно отчёту, матчи сокращены с 90 до 60 минут и почти наверняка являются нарушением авторских прав", - написано в отчёте.
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Также источник пишет, что у КНДР нет прав на показ матчей или шоу Премьер-Лиги.
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