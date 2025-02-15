  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В КНДР запретили показ матчей одной английской команды

Общие новости

Без слов…

В КНДР запретили показ матчей одной английской команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В КНДР запретили показ матчей одной английской команды.

По информации Mirror, в стране запрещён показ матчей "Тоттенхэма", поскольку там играет футболист из Южной Кореи Сон Хин Мин.

В северокорейской версии "Match of The Day" кроме "Тоттенхэма" не показывают матчи "Вулверхэмптона", за который играет Хван Хи Чан и "Брентфорда" Ким Джи Су.

Кроме того, матчи показываются в записи и сокращены с 90 до 60-ти минут. Это выяснил Центр Стимсона в Вашингтоне.

"Матчи транслируются на государственном телеканале KCTV через четыре месяца после их проведения, так что игры, прошедшие в августе прошлого года, были показаны в январе. Об этом говорится в отчёте проекта 38 North Центра Стимсона в Вашингтоне.

в 2023 году KCTV транслировала матчи Премьер-лиги, чемпионата мира и Лиги чемпионов. Согласно отчёту, матчи сокращены с 90 до 60 минут и почти наверняка являются нарушением авторских прав", - написано в отчёте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также источник пишет, что у КНДР нет прав на показ матчей или шоу Премьер-Лиги.

По теме
yellow-arrow
Ассист Цыганкова, разгром Челси, защитник Полесья едет в МЛС. Главные новости за 14 февраля
yellow-arrow
Гари Невилл назвал клуб АПЛ, за который он хотел бы играть, если бы Ман Юнайтед продал его
yellow-arrow
Главный тренер сборной Аргентины анонсирует вызов нового молодого игрока из Серии А
КНДР Английская Премьер-лига АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости