В КНДР запретили показ матчей одной английской команды.

По информации Mirror, в стране запрещён показ матчей "Тоттенхэма", поскольку там играет футболист из Южной Кореи Сон Хин Мин.

В северокорейской версии "Match of The Day" кроме "Тоттенхэма" не показывают матчи "Вулверхэмптона", за который играет Хван Хи Чан и "Брентфорда" Ким Джи Су.

Кроме того, матчи показываются в записи и сокращены с 90 до 60-ти минут. Это выяснил Центр Стимсона в Вашингтоне.

"Матчи транслируются на государственном телеканале KCTV через четыре месяца после их проведения, так что игры, прошедшие в августе прошлого года, были показаны в январе. Об этом говорится в отчёте проекта 38 North Центра Стимсона в Вашингтоне. в 2023 году KCTV транслировала матчи Премьер-лиги, чемпионата мира и Лиги чемпионов. Согласно отчёту, матчи сокращены с 90 до 60 минут и почти наверняка являются нарушением авторских прав", - написано в отчёте.

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Также источник пишет, что у КНДР нет прав на показ матчей или шоу Премьер-Лиги.