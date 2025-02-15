Сложно поверить. Легенда Барселоны вспомнил о своём уходе из клуба
Не он первый
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Барселоны" Роналдо вспомнил о своём уходе из клуба.
По его словам, после "зрелищного сезона" он договорился с клубом о продлении контракта, но спустя пять дней ему сказали, что он не может продолжать и отправили бразильца в "Интер".
"Это был удар в живот. Я любил этот город", - рассказал 48-летний бизнесмен.
Также Роналдо сказал, что в "Барселоне" была проблема с менеджментом, поэтому великие футболисты плохо уходили из клуба. Бразилец привёл в пример себя, Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо и Неймара. Как сейчас ситуация с менеджментом – бразилец отказался отвечать.
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Роналдо перешёл в "Барселону" из "ПСВ" в сезоне 1996/97 за 15 млн евро. За испанский клуб он сыграл 49 матчей, в которых забил 47 голов и сделал 13 ассистов.
В следующем сезоне бразилец за 26,5 млн евро перешёл в "Интер".
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