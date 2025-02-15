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Сложно поверить. Легенда Барселоны вспомнил о своём уходе из клуба

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Не он первый

Сложно поверить. Легенда Барселоны вспомнил о своём уходе из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-футболист "Барселоны" Роналдо вспомнил о своём уходе из клуба.

По его словам, после "зрелищного сезона" он договорился с клубом о продлении контракта, но спустя пять дней ему сказали, что он не может продолжать и отправили бразильца в "Интер".

"Это был удар в живот. Я любил этот город", - рассказал 48-летний бизнесмен.

Также Роналдо сказал, что в "Барселоне" была проблема с менеджментом, поэтому великие футболисты плохо уходили из клуба. Бразилец привёл в пример себя, Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо и Неймара. Как сейчас ситуация с менеджментом – бразилец отказался отвечать.

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Роналдо перешёл в "Барселону" из "ПСВ" в сезоне 1996/97 за 15 млн евро. За испанский клуб он сыграл 49 матчей, в которых забил 47 голов и сделал 13 ассистов.

В следующем сезоне бразилец за 26,5 млн евро перешёл в "Интер".

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Барселона Роналдо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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