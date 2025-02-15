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Премьер-Министр Польши заявил, что Европе нужен собственный план об Украине и безопасности

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Премьер-Министр Польши заявил, что Европе нужен собственный план об Украине и безопасности

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-Министр Польши заявил, что Европе нужен собственный план об Украине и безопасности.

По словам Дональда Туска, план нужно подготовить в кратчайшие сроки. Это нужно, чтобы будущее в Европе было безопасным.

"Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план надо подготовить сейчас. Времени нельзя терять", - написал Туск в соцсети Х.

Ранее Туск заявил, что Украина, Европа и США должны быть полностью объединены и участвовать в мирных переговорах.

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Источник:
Donald Tusk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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