"Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ
Футбол может делать большие вещи
Фото - Instagram oficial de Ronaldinho Gaúcho
Бразильский экс-футболист Роналдиньо обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко в социальных сетях, вспомнив благотворительный матч Football for Hope, который состоялся 15.02.2005 на "Камп Ноу" для помощи пострадавшим от цунами. Землетрясение в Индийском океане оценили в 9,0-9,1 баллов. В своем обращении Роналдиньо выразил благодарность украинцу за участие в поединке.
“20 лет со дня того исторического момента! Было замечательно присоединиться к ФИФА, УЕФА и мировым звездам, чтобы поддержать жертв цунами и подарить немного радости мира! Спасибо тебе, брат Шева, за то, что поддержал эту инициативу…”, – написал бразилец в Instagram.
Команда "Роналдиньо XI" победила коллектив "Шевченко XI" со счетом 6:3. Поединок посетили 35 тысяч зрителей. Благотворительная встреча позволила собрать 7 млн фунтов.
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