  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ

Общие новости

Футбол может делать большие вещи

"Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ

Фото - Instagram oficial de Ronaldinho Gaúcho

Новина українською

Бразильский экс-футболист Роналдиньо обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко в социальных сетях, вспомнив благотворительный матч Football for Hope, который состоялся 15.02.2005 на "Камп Ноу" для помощи пострадавшим от цунами. Землетрясение в Индийском океане оценили в 9,0-9,1 баллов. В своем обращении Роналдиньо выразил благодарность украинцу за участие в поединке.

Читайте такжеНапомнил о себе. Роналдиньо блестяще исполнил штрафной удар в матче легенд. ВИДЕО

“20 лет со дня того исторического момента! Было замечательно присоединиться к ФИФА, УЕФА и мировым звездам, чтобы поддержать жертв цунами и подарить немного радости мира! Спасибо тебе, брат Шева, за то, что поддержал эту инициативу…”, – написал бразилец в Instagram.

Команда "Роналдиньо XI" победила коллектив "Шевченко XI" со счетом 6:3. Поединок посетили 35 тысяч зрителей. Благотворительная встреча позволила собрать 7 млн фунтов.

По теме
yellow-arrow
Надо видеть. Халк забил в Бразилии сумасшедший гол со штрафного
yellow-arrow
Премьер-Министр Польши заявил, что Европе нужен собственный план об Украине и безопасности
yellow-arrow
Сложно поверить. Легенда Барселоны вспомнил о своём уходе из клуба
Андрей Шевченко Роналдиньо Камп Ноу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ronaldo de Assis Moreira, sp1873
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости