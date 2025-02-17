"Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ

Бразильский экс-футболист Роналдиньо обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко в социальных сетях, вспомнив благотворительный матч Football for Hope, который состоялся 15.02.2005 на "Камп Ноу" для помощи пострадавшим от цунами. Землетрясение в Индийском океане оценили в 9,0-9,1 баллов. В своем обращении Роналдиньо выразил благодарность украинцу за участие в поединке.

“20 лет со дня того исторического момента! Было замечательно присоединиться к ФИФА, УЕФА и мировым звездам, чтобы поддержать жертв цунами и подарить немного радости мира! Спасибо тебе, брат Шева, за то, что поддержал эту инициативу…”, – написал бразилец в Instagram.

Команда "Роналдиньо XI" победила коллектив "Шевченко XI" со счетом 6:3. Поединок посетили 35 тысяч зрителей. Благотворительная встреча позволила собрать 7 млн фунтов.