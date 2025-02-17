ФОТО. Шевченко встретился с главой Литовской федерации футбола
Глава УАФ поблагодарил литовских коллег за поддержку и позицию
Фото: пресслужба УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко провел рабочую встречу с главой Литовской федерации футбола Эдгаром Станкявичусом, сообщает пресс-служба ассоциации.
Шевченко поблагодарил литовских коллег за поддержку и крепкую позицию.
Напомним, в мае 2024 года женская сборная Литвы официально отменила матчи против пособников террористов - сборной Беларуси, которые должны были состояться в рамках отборочного турнира Евро-2025 31 мая и 4 июня.
УЕФА наложил на литовцев санкции: в обеих встречах балтийская сборная получила технические поражения со счетом 0:3, а ее федерация должна уплатить штраф в размере 5 000 евро. Тогда Эдгар Станкявичус отметил, что позиция Литовской федерации футбола важнее санкций и денежных штрафов.
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