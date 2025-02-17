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ФОТО. Шевченко встретился с главой Литовской федерации футбола

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Глава УАФ поблагодарил литовских коллег за поддержку и позицию

ФОТО. Шевченко встретился с главой Литовской федерации футбола

Фото: пресслужба УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко провел рабочую встречу с главой Литовской федерации футбола Эдгаром Станкявичусом, сообщает пресс-служба ассоциации.

Шевченко поблагодарил литовских коллег за поддержку и крепкую позицию.

Напомним, в мае 2024 года женская сборная Литвы официально отменила матчи против пособников террористов - сборной Беларуси, которые должны были состояться в рамках отборочного турнира Евро-2025 31 мая и 4 июня.

УЕФА наложил на литовцев санкции: в обеих встречах балтийская сборная получила технические поражения со счетом 0:3, а ее федерация должна уплатить штраф в размере 5 000 евро. Тогда Эдгар Станкявичус отметил, что позиция Литовской федерации футбола важнее санкций и денежных штрафов.

ФОТО. Шевченко встретился с главой Литовской федерации футбола - изображение 1
Фото: пресс-служба УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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