Отец Неймара рассказал, продлит ли бразилец контракт с Сантосом или нет

Неймар да Силва, отец левого вингера "Сантоса" Неймара, высказался о будущем игрока в бразильском клубе.

"Наш проект рассчитан не только на 5 месяцев. Мы рассматриваем продолжение сотрудничества. Мы приехали сюда не для того, чтобы соревноваться в течение срока действия текущего договора, а для того, чтобы дать "Сантосу" возможность реструктурироваться, найти партнеров для клуба, чтобы он смог перестроиться", - сказал Неймар-старший.