  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Отец Неймара рассказал, продлит ли бразилец контракт с Сантосом или нет

Общие новости

Наш проект рассчитан не только на 5 месяцев (с)

Отец Неймара рассказал, продлит ли бразилец контракт с Сантосом или нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар да Силва, отец левого вингера "Сантоса" Неймара, высказался о будущем игрока в бразильском клубе.

"Наш проект рассчитан не только на 5 месяцев. Мы рассматриваем продолжение сотрудничества. Мы приехали сюда не для того, чтобы соревноваться в течение срока действия текущего договора, а для того, чтобы дать "Сантосу" возможность реструктурироваться, найти партнеров для клуба, чтобы он смог перестроиться", - сказал Неймар-старший.

Напомним, что Неймар присоединился к "Сантосу" 31 января 2025 года как свободный агент.

Читайте такжеНеймар отметился первыми результативными действиями после возвращения в Сантос
По теме
yellow-arrow
ФОТО. Шевченко встретился с главой Литовской федерации футбола
yellow-arrow
Победы Динамо и Шахтера в спаррингах, очередное поражение МЮ, Яремчук сделал ассист. Главные новости за 16 февраля
yellow-arrow
"Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ
Неймар Сантос (Бразилия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости