Отец Неймара рассказал, продлит ли бразилец контракт с Сантосом или нет
Наш проект рассчитан не только на 5 месяцев (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар да Силва, отец левого вингера "Сантоса" Неймара, высказался о будущем игрока в бразильском клубе.
"Наш проект рассчитан не только на 5 месяцев. Мы рассматриваем продолжение сотрудничества. Мы приехали сюда не для того, чтобы соревноваться в течение срока действия текущего договора, а для того, чтобы дать "Сантосу" возможность реструктурироваться, найти партнеров для клуба, чтобы он смог перестроиться", - сказал Неймар-старший.
Напомним, что Неймар присоединился к "Сантосу" 31 января 2025 года как свободный агент.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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