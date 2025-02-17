Звездный хавбек Баварии об игре против Селтика в ЛЧ: Мы должны хорошо подготовиться

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала поделился своими мыслями о второй игре против "Селтика" в рамках ЛЧ 2024/25.

"Это будет нелегкая игра, мы видели, как это было в Глазго. Мы должны хорошо подготовиться, убедиться, что мы свежи и морально готовы. Мы должны быть готовы на 100%, мы должны начать сильно сразу - и мы надеемся, что победим", - сказал игрок.