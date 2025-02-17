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Звездный хавбек Баварии об игре против Селтика в ЛЧ: Мы должны хорошо подготовиться

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Мусиала ответил на вопросы журналистов

Звездный хавбек Баварии об игре против Селтика в ЛЧ: Мы должны хорошо подготовиться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала поделился своими мыслями о второй игре против "Селтика" в рамках ЛЧ 2024/25.

"Это будет нелегкая игра, мы видели, как это было в Глазго. Мы должны хорошо подготовиться, убедиться, что мы свежи и морально готовы. Мы должны быть готовы на 100%, мы должны начать сильно сразу - и мы надеемся, что победим", - сказал игрок.

18 февраля "Бавария" дома встретится с "Селтиком". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Бавария (Мюнхен) Селтик (Глазго) Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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