Звездный хавбек Баварии об игре против Селтика в ЛЧ: Мы должны хорошо подготовиться
Мусиала ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала поделился своими мыслями о второй игре против "Селтика" в рамках ЛЧ 2024/25.
"Это будет нелегкая игра, мы видели, как это было в Глазго. Мы должны хорошо подготовиться, убедиться, что мы свежи и морально готовы. Мы должны быть готовы на 100%, мы должны начать сильно сразу - и мы надеемся, что победим", - сказал игрок.
18 февраля "Бавария" дома встретится с "Селтиком". Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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