Преемник Петракова. Сборная Армении назначила нового главного тренера

Федерация футбола Армении официально объявила о назначении Джона ван'т Схипа на должность главного тренера национальной сборной.

Специалист подпишет контракт сроком на один год с возможностью продления сотрудничества еще на один год.

Тренер приступит к исполнению своих обязанностей с 1 марта 2025 года.

Ранее Джон возглавлял "Аякс", а также тренировал сборную Греции. Также специалист работал помощником главного тренера сборной Нидерландов.

Напомним, что Александр Петраков, который покинул пост наставника сборной Армении в октябре 2024 года. После чего и.о тренера до этого времени был Сурен Чахалян.