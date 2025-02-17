Преемник Петракова. Сборная Армении назначила нового главного тренера
Джон ван'т Схип подписал контракт со сборной Армении
Фото: ajax.nl
Федерация футбола Армении официально объявила о назначении Джона ван'т Схипа на должность главного тренера национальной сборной.
Специалист подпишет контракт сроком на один год с возможностью продления сотрудничества еще на один год.
Тренер приступит к исполнению своих обязанностей с 1 марта 2025 года.
Ранее Джон возглавлял "Аякс", а также тренировал сборную Греции. Также специалист работал помощником главного тренера сборной Нидерландов.
Напомним, что Александр Петраков, который покинул пост наставника сборной Армении в октябре 2024 года. После чего и.о тренера до этого времени был Сурен Чахалян.
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