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Бывший президент французского клуба может стать мэром Лиона

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Рассматривает возможность возглавить родной город

Бывший президент французского клуба может стать мэром Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший президент "Олимпика" Жан-Мишель Олас заявил, что размышляет над выдвижением своей кандидатуры на муниципальных выборах в Лионе в марте 2026 года.

"Я всегда буду любить Лион, этот город должен оставаться лучшим в мире. Я, конечно, думаю о выдвижении своей кандидатуры. Запросов, к моему большому удивлению, очень много, и они поступают отовсюду - от предпринимателей, молодежи, политиков и торговцев", - пояснил Олас.

Жан-Мишель Олас ранее никогда открыто не говорил о возможной политической карьере. Однако он неоднократно критиковал политику действующего мэра Лиона Грегори Дусе.

"Я мог бы покинуть Лион по разным причинам, в том числе по экономическим, но никогда этого не сделал. Я - уроженец Лиона, учился здесь, создал свои первые компании в этом городе. Как вы хотите, чтобы я отвернулся от Лиона? Сегодня передо мной открываются разные возможности: от простой помощи до конкретных советов. Посмотрим", - отметил нынешний вице-президент Французской футбольной федерации.

В то же время Жан-Мишель Ола признался, что его настораживает жесткость политической среды, и он не хочет подвергать свою семью такому давлению.

"Сначала мы сосредоточимся на женской сборной Франции, чтобы выиграть Евро 2025 года, а потом будем заниматься остальными делами", - подытожил Олас.

Напомним, что 75-летний бизнесмен в течение 36 лет возглавлял "Олимпик" Лион, прежде чем в 2022 году продал клуб американцу Джону Текстору.

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Источник:
Le Figaro
Опубликовал: Алексей Полищук
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