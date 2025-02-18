Сын Джанлуиджи Буффона попал в заявку сборной Чехии
Вызван в команду U-18
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В заявке юношеской сборной Чехии (U-18) на первый сбор этого года оказался Луи Буффон - сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и чешской модели Алены Шередовой.
17-летний полузащитник представляет молодежную команду "Пизы" и имеет двойное гражданство. Его вызов в сборную тренера Вацлава Йилко официально подтвердила Футбольная ассоциация Чехии на своем сайте.
Сбор команды состоится с 23 по 26 февраля в Писеке. В марте Чехия отправится в Португалию, где сыграет с Англией, Португалией и Францией.
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