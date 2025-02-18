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Сын Джанлуиджи Буффона попал в заявку сборной Чехии

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Вызван в команду U-18

Сын Джанлуиджи Буффона попал в заявку сборной Чехии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В заявке юношеской сборной Чехии (U-18) на первый сбор этого года оказался Луи Буффон - сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и чешской модели Алены Шередовой.

17-летний полузащитник представляет молодежную команду "Пизы" и имеет двойное гражданство. Его вызов в сборную тренера Вацлава Йилко официально подтвердила Футбольная ассоциация Чехии на своем сайте.

Сбор команды состоится с 23 по 26 февраля в Писеке. В марте Чехия отправится в Португалию, где сыграет с Англией, Португалией и Францией.

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Источник:
Fotbal CZ
Опубликовал: Алексей Полищук
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