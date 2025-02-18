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Аякс потерял самую преданную болельщицу клуба

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Тант Эс умерла в возрасте 109 лет

Аякс потерял самую преданную болельщицу клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Амстердамский "Аякс" в пятницу 15-го февраля потерял самую преданную болельщицу своего клуба, которая умерла в возрасте 109 лет. Тант Эс болела за нидерландскую команд более века.

Клуб опубликовал трогательное видео в память о единственном человеке, который пережил все выигранные "Аяксом" чемпионские титулы в его истории. Кроме того, при жизни она была старейшей жительницей Амстердама.

В 2023 году она посетила первую игру своего любимого клуба по приглашению "Аякса".

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Напомним, что "Аякс" на данный момент лидирует в Эредивизи, набрав 54 очка в первых 22 матчах чемпионата.

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Источник:
AFC Ajax
Опубликовал: Андрей Журба
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