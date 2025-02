Аякс потерял самую преданную болельщицу клуба

Амстердамский "Аякс" в пятницу 15-го февраля потерял самую преданную болельщицу своего клуба, которая умерла в возрасте 109 лет. Тант Эс болела за нидерландскую команд более века.

Клуб опубликовал трогательное видео в память о единственном человеке, который пережил все выигранные "Аяксом" чемпионские титулы в его истории. Кроме того, при жизни она была старейшей жительницей Амстердама.

Tante Es, de oudste fan van Ajax, is vrijdag op 109-jarige leeftijd overleden.



De oudste inwoner van Amsterdam was al meer dan een eeuw fan van Ajax en maakte alle kampioenschappen mee. In 2023 bezocht ze op uitnodiging van Ajax haar eerste wedstrijd. Ze zou vandaag 110 zijn… pic.twitter.com/bKQYJQDx9v