Экс-защитник Милана, Ромы и Аталанты присоединился к совету директоров датского гранда
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Фото - Сайт TV 2 Sport - https://sport.tv2.dk
Легендарный датский футболист Симон Кьер начал новый этап своей карьеры.
После завершения выступлений на профессиональном уровне, он вернулся в клуб, где все когда-то начиналось - "Мидтьюлланна". Теперь 35-летний датчанин присоединился к совету директоров.
На протяжении своей блестящей карьеры Симон Кьер выступал за ряд ведущих европейских клубов, таких как "Палермо", "Вольфсбург", "Рома", "Лилль", "Фенербахче", "Севилья", "Аталанта" и "Милан". Однако, именно в "Мидтьюлланне" он сделал первые шаги в большом футболе.
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Источник:FC Midtjylland
Опубликовал: Екатерина Власова
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