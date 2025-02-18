УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Милан - Фейенорд
Результат матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко был признан лучшим игроком матча против "Милана" по версии УЕФА (1:1).
"Великолепное выступление. После быстрого гола "Милана" "Фейенорд" действовал очень надежно в обороне. Ганцко сделал несколько хороших перехватов и был силен в игре в пас во время распасовки", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.
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