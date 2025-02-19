Нидерландский журналист: Пушич просто невыносим как тренер. Непослушный и любит спорить

Хенк Спан подверг критике главного тренера "Шахтера" Марино Пушича.

"Я слышал от других людей, так сказать, инсайдеров, что Пушич просто невыносим как тренер. Он ужасно непослушен и любит спорить", – заявил Спан.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что наставник "горняков" может вернуться в "Фейеноорд", где он уже работал ассистентом в период с 2021 по 2023 годы. Также у главного тренера "оранжево-черных" был аналогичный опыт в АЗ (Алкмар), "Твенте" и НАК Бреда.