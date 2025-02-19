Нидерландский журналист: Пушич просто невыносим как тренер. Непослушный и любит спорить
Автор заявления ссылается на неких инсайдеров
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хенк Спан подверг критике главного тренера "Шахтера" Марино Пушича.
"Я слышал от других людей, так сказать, инсайдеров, что Пушич просто невыносим как тренер. Он ужасно непослушен и любит спорить", – заявил Спан.
Ранее в СМИ появлялась информация, что наставник "горняков" может вернуться в "Фейеноорд", где он уже работал ассистентом в период с 2021 по 2023 годы. Также у главного тренера "оранжево-черных" был аналогичный опыт в АЗ (Алкмар), "Твенте" и НАК Бреда.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FC Update
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы
- Переговоры США и России завершились, в РФ назвали их "неплохими"
- Сын Джанлуиджи Буффона попал в заявку сборной Чехии
- "Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Зеленский о переговорах между РФ и США: Идти на ультиматумы России не собираюсь
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000