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Один из участников Лиги Европы ищет спортивного директора

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Готовы ждать сколько потребуется

Один из участников Лиги Европы ищет спортивного директора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из участников Лиги Европы ищет спортивного директора.

Генеральный директор "Рейнджерс" Патрик Стюарт рассказал, что клуб в процессе поиска нового спортивного директора. Стюарт назвал требования к кандидату.

"Сейчас мы ищем на рынке спортивного директора.

Эта должность позволит кому-то занять самое высокое место в футбольном мире; опытному футболисту, который будет отвечать за все аспекты футбольного клуба, чтобы обеспечить их совместную работу над выполнением нашего комплексного плана", - заявил гендиректор клуба.

Также Патрик Стюарт сказал, что клуб готов ждать сколько угодно, чтобы найти подходящего кандидата.

"Я не собираюсь устанавливать конкретные сроки, потому что речь идёт о том, чтобы найти подходящего человека, который станет лучшим решением для "Рейнджерс" в долгосрочной перспективе.

Это означает, что при необходимости мы будем ждать лучшего кандидата, а не просто перейдём к тому, кто доступен в первую очередь.

Тем не менее очень важно, чтобы мы продолжали процесс, пока ждём подходящего кандидата", - сказал Стюарт.

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Напомним, что "Рейнджерс" занял восьмое место в общей таблице Лиги и прошёл напрямую в 1/8 Лиги Европы.

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Источник:
Rangers
Опубликовал: Владислав Прийменко
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