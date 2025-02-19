Один из участников Лиги Европы ищет спортивного директора
Готовы ждать сколько потребуется
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из участников Лиги Европы ищет спортивного директора.
Генеральный директор "Рейнджерс" Патрик Стюарт рассказал, что клуб в процессе поиска нового спортивного директора. Стюарт назвал требования к кандидату.
"Сейчас мы ищем на рынке спортивного директора.
Эта должность позволит кому-то занять самое высокое место в футбольном мире; опытному футболисту, который будет отвечать за все аспекты футбольного клуба, чтобы обеспечить их совместную работу над выполнением нашего комплексного плана", - заявил гендиректор клуба.
Также Патрик Стюарт сказал, что клуб готов ждать сколько угодно, чтобы найти подходящего кандидата.
"Я не собираюсь устанавливать конкретные сроки, потому что речь идёт о том, чтобы найти подходящего человека, который станет лучшим решением для "Рейнджерс" в долгосрочной перспективе.
Это означает, что при необходимости мы будем ждать лучшего кандидата, а не просто перейдём к тому, кто доступен в первую очередь.
Тем не менее очень важно, чтобы мы продолжали процесс, пока ждём подходящего кандидата", - сказал Стюарт.
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Напомним, что "Рейнджерс" занял восьмое место в общей таблице Лиги и прошёл напрямую в 1/8 Лиги Европы.
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