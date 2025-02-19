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Роналдиньо: Мне трудно сказать, что Месси - лучший в истории футбола

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Бразилец поделился своими мыслями

Роналдиньо: Мне трудно сказать, что Месси - лучший в истории футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роналдиньо поделился своим мнением относительно того, можно ли считать его бывшего партнера по команде Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Были Диего Марадона, Пеле, Роналдо. Мне трудно сказать, что Месси - лучший в истории футбола. Я могу лишь сказать, что он лучший игрок своей эпохи".

Напомним, что Месси и Роналдиньо вместе играли за "Барселону" с 2005-го по 2008 год.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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