Роналдиньо: Мне трудно сказать, что Месси - лучший в истории футбола

Роналдиньо поделился своим мнением относительно того, можно ли считать его бывшего партнера по команде Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Были Диего Марадона, Пеле, Роналдо. Мне трудно сказать, что Месси - лучший в истории футбола. Я могу лишь сказать, что он лучший игрок своей эпохи".

Напомним, что Месси и Роналдиньо вместе играли за "Барселону" с 2005-го по 2008 год.