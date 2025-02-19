Ювентус хочет продолжить сотрудничество с центрбеком Челси

"Ювентус" заинтересован в полноценном подписании центрального защитника "Челси" Ренату Вейга, аренда которого истекает этим летом.

По информации Calciomercato, "Челси" готов продать 21-летнего португальца, но не менее чем за 30 миллионов евро. "Ювентус" хочет договориться о еще одной аренде с правом выкупа или же об обязательном выкупе в 2026 году.

Переговоры между клубами должны начаться в ближайшие недели.

Ренату в текущем сезоне сыграл 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.