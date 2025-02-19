Сменит Забарного на Лунина. Реал интересуется наставником Борнмута

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского "Реала" остается неопределенным.

По информации Sport, руководство "Реала" может уволить Анчелотти, если он не сможет добыть ни одного трофея до лета. В таком случае, главный тренер "Борнмута" Андони Ираола рассматривается как возможная замена Анчелотти.

Кроме него, руководство "Реала" рассматривает вариант с Хаби Алонсо, который успешно работает в "Байере".