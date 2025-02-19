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Сменит Забарного на Лунина. Реал интересуется наставником Борнмута

Общие новости

Об этом пишет Sport

Сменит Забарного на Лунина. Реал интересуется наставником Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского "Реала" остается неопределенным.

По информации Sport, руководство "Реала" может уволить Анчелотти, если он не сможет добыть ни одного трофея до лета. В таком случае, главный тренер "Борнмута" Андони Ираола рассматривается как возможная замена Анчелотти.

Кроме него, руководство "Реала" рассматривает вариант с Хаби Алонсо, который успешно работает в "Байере".

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