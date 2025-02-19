Манчестер Юнайтед интересуется тремя тренерами на замену Амориму
Клуб уже ищет замену Рубену Амориму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" уже работает над поиском возможной замены для своего главного тренера Рубена Аморима.
По информации Fichajes, "красные дьяволы" заинтересованы в кандидатуре Томаса Франка, который сейчас возглавляет "Брентфорд".
Сообщается, что если результаты команды под руководством Аморима не улучшатся в ближайшее время, его могут уволить еще до завершения текущего сезона. Кроме Франка, "Манчестер Юнайтед" также рассматривает кандидатуры таких тренеров как: Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.
Читайте такжеАнтони номинирован на игрока месяца в Ла Лиге
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Живет в дезинформационном пространстве". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о 4% доверия
- Известны три правых защитника, которых Флик хотел бы видеть в Барселоне
- Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи. Где все эти деньги?
- Преемник Петракова. Сборная Армении назначила нового главного тренера
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000