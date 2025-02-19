Ямаль: У судей очень тяжелая работа
Игрок высказался о судействе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями о судействе.
"Думаю, работа судей очень сложная. Если ты свистишь в пользу одной команды, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется на поле, то жалуется та команда, которая не играет. У судей очень тяжелая работа", - сказал игрок.
Добавим, что Федерация футбола Испании (RFEF) готовит изменение Технического судейского комитета (CTA).
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 19:50
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