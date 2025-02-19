Ямаль: У судей очень тяжелая работа

Звезда "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями о судействе.

"Думаю, работа судей очень сложная. Если ты свистишь в пользу одной команды, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется на поле, то жалуется та команда, которая не играет. У судей очень тяжелая работа", - сказал игрок.