  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ямаль: У судей очень тяжелая работа

Общие новости

Игрок высказался о судействе

Ямаль: У судей очень тяжелая работа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями о судействе.

"Думаю, работа судей очень сложная. Если ты свистишь в пользу одной команды, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется на поле, то жалуется та команда, которая не играет. У судей очень тяжелая работа", - сказал игрок.

Добавим, что Федерация футбола Испании (RFEF) готовит изменение Технического судейского комитета (CTA).

Читайте такжеГлавный талант Барселоны опроверг слухи о возможном переходе в ПСЖ
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед интересуется тремя тренерами на замену Амориму
yellow-arrow
Сменит Забарного на Лунина. Реал интересуется наставником Борнмута
yellow-arrow
Ювентус хочет продолжить сотрудничество с центрбеком Челси
Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 19:50
Підхалім сраний.... фууууу.....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 19:50
Підхалім сраний.... фууууу.....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости