Шоу Мбаппе, феерия в Париже и чемпионская гонка в АПЛ. Главные новости за 19 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 февраля.

"Манчестер Сити" не смог навязать "Реалу" борьбу. В ответном матче команду Гвардиолы похоронил Килиан Мбаппе. У француза хет-трик в первый час игры. "Горожане" провели матч без Холанда.

ПСЖ безжалостно вынес "Брест" в 1/16 финала ЛЧ. Столична команда отправила в ворота команды Эрика Руа 7 безответных голов. У Хвичи, Барколя, Рамуш и Дуэ – по голу+пасу на "Парк де Пренс". Общий счет дуэли – двухзначный.

"Ливерпуль" в Бирмингеме потерял очки во второй раз за 3 последних тура. "Астон Вилла" сумела создать команде Арне Слота серьезные проблемы. Хотя в последние полчаса "красные" и отыгрались, и имели полно шансов урвать победу. Но оплошали и вернули интригу в АПЛ – "Арсенал" отстает всего на 5 пунктов.

Глупое удаление Тео Эрнандеса в матче с "Фейеноордом" (1:1) может повлиять на его будущее в клубе. "Милан" планирует серьезно оштрафовать латераля. Более того, из-за раннего вылета "россонери" серьезно просели в финансовом плане, потому продажа Эрнандеса – один из вероятных сценариев этим летом, чтобы покрыть убытки.

"Атлетик" в конце сезоне попрощается со своим капитаном. Оскар де Маркос объявил о завершении карьеры по итогам этого сезона. Универсал выступает за родной клуб с 2009-го года, и сыграл за басков более 500 поединков.