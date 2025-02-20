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Верховный суд Каталонии отклонил новую просьбу легенды Барселоны

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Новый юридический удар для Дани Алвеса

Верховный суд Каталонии отклонил новую просьбу легенды Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший футболист Дани Алвес остается под прицелом испанского правосудия.

Бразильца признали виновным в сексуальном насилии над молодой женщиной в ночном клубе Барселоны в новогоднюю ночь 2022 года. В декабре прошлого года он вышел на свободу под залог в 1 миллион евро после 14 месяцев заключения. Однако проблемы для экс-футболиста еще не закончились.

Как сообщает Diario Sport, Верховный суд Каталонии (TSJC) отклонил просьбу защиты Алвеса провести новую психологическую экспертизу потерпевшей. Суд также не принял новый отчет, подготовленный адвокатами игрока, относительно отпечатков пальцев, которые полиция нашла в туалете, где произошло преступление.

Единственное, что судьи согласились рассмотреть - это документальные доказательства, связанные с информацией, которая появлялась в СМИ во время расследования дела. Детали этого постановления пока не разглашаются.

Напомним, у Дани Алвеса конфискованы бразильский и испанский паспорта, ему запрещено покидать территорию страны, а также он обязан еженедельно являться в суд. Кроме того, суд вынес постановление о запрете приближаться к потерпевшей и контактировать с ней.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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