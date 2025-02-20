  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Coca-Cola стала официальным партнером Клубного чемпионата мира 2025 года

Общие новости

Об этом сообщила ФИФА

Coca-Cola стала официальным партнером Клубного чемпионата мира 2025 года

ФИФА

Новина українською

Этим летом в Соединенных Штатах состоится обновленный Клубный чемпионат мира 2025 года, в котором впервые в истории примут участие 32 команды.

Сегодня, 20 февраля, ФИФА объявила нового спонсора турнира.

"Мы рады приветствовать такого важного и долгосрочного партнера, который начнет новую эру глобального клубного футбола, поддержав Клубный чемпионат мира ФИФА", - говорится в официальном сообщении ФИФА.

Читайте такжеСтарт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
По теме
yellow-arrow
Бывший президент Федерации футбола Испании признан виновным в сексуальном преступлении
yellow-arrow
Верховный суд Каталонии отклонил новую просьбу легенды Барселоны
yellow-arrow
Шоу Мбаппе, феерия в Париже и чемпионская гонка в АПЛ. Главные новости за 19 февраля
ФИФА Клубный чемпионат мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФИФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости