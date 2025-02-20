Coca-Cola стала официальным партнером Клубного чемпионата мира 2025 года
Об этом сообщила ФИФА
ФИФА
Этим летом в Соединенных Штатах состоится обновленный Клубный чемпионат мира 2025 года, в котором впервые в истории примут участие 32 команды.
Сегодня, 20 февраля, ФИФА объявила нового спонсора турнира.
"Мы рады приветствовать такого важного и долгосрочного партнера, который начнет новую эру глобального клубного футбола, поддержав Клубный чемпионат мира ФИФА", - говорится в официальном сообщении ФИФА.
Long-standing FIFA Partner confirmed at inaugural FIFA Club World Cup 2025™ ????— FIFA (@FIFAcom) February 20, 2025
The Coca-Cola Company will support the 32-team tournament being hosted in the US in June and July!
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Источник:ФИФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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