Coca-Cola стала официальным партнером Клубного чемпионата мира 2025 года

Этим летом в Соединенных Штатах состоится обновленный Клубный чемпионат мира 2025 года, в котором впервые в истории примут участие 32 команды.

Сегодня, 20 февраля, ФИФА объявила нового спонсора турнира.

Long-standing FIFA Partner confirmed at inaugural FIFA Club World Cup 2025™ ????



The Coca-Cola Company will support the 32-team tournament being hosted in the US in June and July!