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Довбик травмировался, однако Рома прошла Порту без него, а Черноморец подписал еще двух новичков. Главные новости за 20 февраля

Общие новости
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Самые интересные новости за 20 февраля, которые вы могли пропустить

Довбик травмировался, однако Рома прошла Порту без него, а Черноморец подписал еще двух новичков. Главные новости за 20 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" без Довбика обыграла "Порту" и вышла в 1/8 Лиги Европы

Вчера прошли все ответные матчи раунда на вылет в Лиге Европы и Лиге Конференций. Определились все команды, прошедшие в 1/8 финала и среди них есть "Рома" Артема Довбика. Вчера украинец пролетел мимо заявки команды на матч, однако гений Пауло Дибалы позволил римлянам пройти непростого соперника в лице "Порту".

Первая игра между ними завершилась вничью 1:1, однако в Риме хозяева одержали тяжелую победу 3:2 и прошли дальше. Поэтому команда Раньери продолжает свой турнирный путь, имя будущего соперника "Ромы" станет известно уже сегодня на жеребьевке, которая стартует в 14:00 по киевскому времени.

Артем Довбик получил повреждение, поэтому пропустил матч "Ромы"

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вчера не вышел в стартовом составе своей команды на ответный матч Лиги Европы против "Порту". По данным итальянских СМИ, Артем на тренировке почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и поэтому остался вне заявки на этот поединок. Раньери позже подтвердил эту информацию и заявил, что пока не знает сроков восстановления нападающего, впрочем, вполне возможно, уже в следующем матче он сыграет.

Стали известны потенциальные пары 1/8 финала Лиги Европы

Команды, которые попали в восьмерку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала ответные матчи проведут на домашнем поле.

Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Европы

  • "Виктория Плзень" / "Рома" - "Лацио" / "Атлетик"
  • "Буде/Глимт" / "Фенербахче" - "Олимпиакос" / "Рейнджерс"
  • "Аякс" / "ФКСБ" - "Айнтрахт" / "Лион"
  • "АЗ"/"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"/"Тоттенхэм"

Стали известны потенциальные пары 1/8 Лиги Конференций

Жеребьевка состоится уже сегодня в 15:00 по киевскому времени.

  • "Реал Бетис" / "Копенгаген" - "Челси" / "Виктория"
  • "Ягеллония" / "Мольде" - "Легия" / "Серкль Брюгге"
  • "Целе" / "Пафос" - "Юргорден" / "Лугано"
  • "Панатинаикос" / "Борац" - "Фиорентина" / "Рапид"

"Верес" продлил контракт с центральным защитником клуба

"Верес" продлил контракт с центральным защитником клуба Семеном Вовченко. Ровенский клуб сообщил, что новый контракт действует до 2027 года. Прошлый контракт защитника действовал до конца сезона. Семен Вовченко присоединился к "Вересу" в 2022 году свободным агентом из тернопольской "Нивы". За ровенский клуб он провел 69 матчей, в которых отметился пятью голами и голевой передачей.

"Черноморец" объявил о подписании еще двух новичков

"Черноморец" официально объявил о подписании двух футболистов. В сообщении от одесского клуба говорится о том, что к команде присоединился 28-летний Игорь Когут из "Металлиста 1925", который также известен своими выступлениями за СК "Днепр-1", и 21-летний Богдан Панчишин из "Полесья-2".

Оба хавбека, на которых рассчитывает главный тренер "Черноморца" Александр Бабич и его тренерский штаб, будут выступать за "черно-синих" на правах аренды до конца сезона.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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