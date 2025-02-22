"Это какой-то позор", - Палкин обвинил ФИФА в отсутствии поддержки Украины

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин заявил, что ФИФА не поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения России.

"С начала войны ФИФА никогда не поддерживала украинский футбол. У них всегда был лозунг, что мы – одна семья, но это не была одна семья. Об украинском футболе совсем забыли.

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Нужно создать некий фонд для украинского футбола, и основным донором должна быть ФИФА. Они должны нас поддерживать, потому что у нас много разрушенной инфраструктуры и плохая экономическая ситуация в отрасли. Трудно выживать в этих условиях. Удивительно, что они полностью игнорируют происходящее в Украине. Для меня это какой-то позор.

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Дверь ФИФА всегда закрыта для нас. Мы пытались постучаться в эту дверь в течение последних трех лет, но ответа не было вообще. Я связался с некоторыми людьми на высшем футбольном уровне, и они также пытались общаться с ФИФА, но я не чувствую, что мы добились успеха. ФИФА проигнорировала Украину и наши клубы", - сказал Палкин.