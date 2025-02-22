  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Это какой-то позор", - Палкин обвинил ФИФА в отсутствии поддержки Украины

Общие новости

Гендир Шахтера решительно критикует ФИФА

"Это какой-то позор", - Палкин обвинил ФИФА в отсутствии поддержки Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что ФИФА не поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения России.

"С начала войны ФИФА никогда не поддерживала украинский футбол. У них всегда был лозунг, что мы – одна семья, но это не была одна семья. Об украинском футболе совсем забыли.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нужно создать некий фонд для украинского футбола, и основным донором должна быть ФИФА. Они должны нас поддерживать, потому что у нас много разрушенной инфраструктуры и плохая экономическая ситуация в отрасли. Трудно выживать в этих условиях. Удивительно, что они полностью игнорируют происходящее в Украине. Для меня это какой-то позор.

Читайте такжеПалкин: Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд

Дверь ФИФА всегда закрыта для нас. Мы пытались постучаться в эту дверь в течение последних трех лет, но ответа не было вообще. Я связался с некоторыми людьми на высшем футбольном уровне, и они также пытались общаться с ФИФА, но я не чувствую, что мы добились успеха. ФИФА проигнорировала Украину и наши клубы", - сказал Палкин.

По теме
yellow-arrow
Чтобы начать сверкать, надо уйти из Манчестер Юнайтед. Антони — не единственный счастливчик
yellow-arrow
Довбик травмировался, однако Рома прошла Порту без него, а Черноморец подписал еще двух новичков. Главные новости за 20 февраля
yellow-arrow
Трамп поддержал сборную США по хоккею перед финалом против Канады: Возможно, они станут нашим 51-м штатом
Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
THE GUARDIAN
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости