Угадаете украинского футболиста по трем клубам, в которых он играл? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры отечественных игроков.
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Будет дано три клуба, вам нужно отгадать футболиста, который в них выступал.
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