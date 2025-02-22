Угадаете украинского футболиста по трем клубам, в которых он играл? Квиз от UA-Футбол

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры отечественных игроков.

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Будет дано три клуба, вам нужно отгадать футболиста, который в них выступал.