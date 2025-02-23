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"Приятно видеть тебя снова, чемпион". Роналду выложил совместное фото с Усиком

Общие новости

Непобедимый украинский боксер встретился с футбольной звездой мирового масштаба

"Приятно видеть тебя снова, чемпион". Роналду выложил совместное фото с Усиком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился совместным фото с Александром Усиком, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO (23-0; 14 КО).

"Great seeing you again, champ! (Приятно видеть тебя снова, чемпион!)" — написал Роналду в соцсетях.

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Напомним, что ранее Александр Усик подарил Криштиану Роналду футболку "Полесья" с личным автографом.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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