"Приятно видеть тебя снова, чемпион". Роналду выложил совместное фото с Усиком
Непобедимый украинский боксер встретился с футбольной звездой мирового масштаба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился совместным фото с Александром Усиком, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO (23-0; 14 КО).
"Great seeing you again, champ! (Приятно видеть тебя снова, чемпион!)" — написал Роналду в соцсетях.
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Напомним, что ранее Александр Усик подарил Криштиану Роналду футболку "Полесья" с личным автографом.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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