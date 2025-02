"Приятно видеть тебя снова, чемпион". Роналду выложил совместное фото с Усиком

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился совместным фото с Александром Усиком, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO (23-0; 14 КО).

"Great seeing you again, champ! (Приятно видеть тебя снова, чемпион!)" — написал Роналду в соцсетях.