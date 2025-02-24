Бывшая звезда Реала и Арсенала стал членом правящей в Турции партии

Бывшая звезда "Реала" и "Арсенала" Месут Озил, который завершил футбольную карьеру в 2023 году, начал совершенно новый этап в своей жизни.

Бывший игрок сборной Германии, который имел право играть за сборную Турции, решил начать политическую карьеру именно там. В 2019 году на его свадьбе свидетелем был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и футболиста неоднократно критиковали за тесные связи с турецким лидером.

Эрдоган, который находится на посту президента с 2014 года, представляет Партию справедливости и развития (АКР). Именно с этой партией Озил начал свой политический путь.

АКР избрала новых членов своего Центрального комитета принятия решений и администрации после очередного большого съезда партии. Список новых членов был опубликован в воскресенье, и среди них значится Месут Озил.

Добавим, что на конгрессе в Анкаре также было подтверждено переизбрание Эрдогана на пост лидера партии. АКР руководит Турцией с 2002 года.