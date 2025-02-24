В УЕФА высказались о возможном возвращении российских юношеских команд в соревнования
Мнение известного функционера
Фото: twitter.com/UEFA
Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не против возвращения юношеских сборных России на международные турниры.
"Почему не удалось вернуть Россию U-17? Хороший вопрос. Эти дети не участвуют в выборах, они не поддерживают ни одну власть, потому что они несовершеннолетние, но, что еще более важно, сейчас они воспитываются в духе ненависти и страха к детям из других частей Европы.
В тот момент, когда русский ребенок приедет, скажем, в Словению и его обнимет словенский ребенок, он увидит, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться.
Наше предложение жестоко атаковали мейнстримные политики, особенно левые. Одному из президентов федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА и все отступили, сказав: «Мы поддержим эту идею, но правительства нам не позволят». На самом деле они не давали детям общаться.
Политика порождает ненависть и нетерпимость по своим интересам, одновременно выступая против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами", - считает Чеферин.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Нелегитимный гол". Судейский эксперт проанализировал арбитраж матча Александрия – Заря
- "Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко
- Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения
- "Это какой-то позор", - Палкин обвинил ФИФА в отсутствии поддержки Украины
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо
Комментарии 2