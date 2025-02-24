В УЕФА высказались о возможном возвращении российских юношеских команд в соревнования

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не против возвращения юношеских сборных России на международные турниры.

"Почему не удалось вернуть Россию U-17? Хороший вопрос. Эти дети не участвуют в выборах, они не поддерживают ни одну власть, потому что они несовершеннолетние, но, что еще более важно, сейчас они воспитываются в духе ненависти и страха к детям из других частей Европы.

В тот момент, когда русский ребенок приедет, скажем, в Словению и его обнимет словенский ребенок, он увидит, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться.

Наше предложение жестоко атаковали мейнстримные политики, особенно левые. Одному из президентов федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА и все отступили, сказав: «Мы поддержим эту идею, но правительства нам не позволят». На самом деле они не давали детям общаться.

Политика порождает ненависть и нетерпимость по своим интересам, одновременно выступая против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами", - считает Чеферин.