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В УЕФА высказались о возможном возвращении российских юношеских команд в соревнования

Общие новости

Мнение известного функционера

В УЕФА высказались о возможном возвращении российских юношеских команд в соревнования

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не против возвращения юношеских сборных России на международные турниры.

"Почему не удалось вернуть Россию U-17? Хороший вопрос. Эти дети не участвуют в выборах, они не поддерживают ни одну власть, потому что они несовершеннолетние, но, что еще более важно, сейчас они воспитываются в духе ненависти и страха к детям из других частей Европы.

В тот момент, когда русский ребенок приедет, скажем, в Словению и его обнимет словенский ребенок, он увидит, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться.

Наше предложение жестоко атаковали мейнстримные политики, особенно левые. Одному из президентов федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА и все отступили, сказав: «Мы поддержим эту идею, но правительства нам не позволят». На самом деле они не давали детям общаться.

Политика порождает ненависть и нетерпимость по своим интересам, одновременно выступая против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами", - считает Чеферин.

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Источник:
Delo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 17:25
Це ж треба який упоротий путініст.....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 17:25
Це ж треба який упоротий путініст.....
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0
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klochkov.sergey (Дніпро)
24.02.2025 в 16:24
Скажіть будь ласка, цьому добродію, що діти з України, теж не приймають участь у виборах та політичних диспутах, однак, чому вимушені жити під постійними обстрілами, не кажучи вже про тих, хто втратив близьких чи сам загинув через імперські амбіції країни-терориста.
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