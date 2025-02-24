Президент УЕФА: Клубы должны понимать, что если они хотят платить своим игрокам, им нужно больше матчей
Чеферин снова поднял тему насыщенного календаря матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин снова поднял тему перегруженного футбольного календаря, заявив, что клубам необходимо проводить больше матчей, чтобы иметь возможность платить игрокам высокие зарплаты.
"Календарь матчей полностью заполнен, нет места для дополнительных игр. Игроки очень заняты, возможно, даже слишком. Но на самом деле большинство жалоб поступает от высокооплачиваемых игроков.
Однако ситуация сложная, потому что клубам нужно больше матчей, чтобы платить своим игрокам и тренерам. Если бы игр было меньше, их бизнес не был бы прибыльным.
Строгий лимит зарплат, наверное, невозможен. Мы уже ограничили процент дохода, который клубы могут тратить на зарплаты, до 70 процентов. Многие клубы борются с этим и хотят увеличить лимит по крайней мере до 80 процентов, поэтому нам, возможно, придется подстраиваться.
Клубы должны понимать, что если они хотят платить своим игрокам, им нужно больше матчей", - сказал Чеферин.
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