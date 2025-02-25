  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сын Кройфа стал техническим советником сборной Индонезии

Общие новости

По рекомендации главного тренера

Сын Кройфа стал техническим советником сборной Индонезии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Telegraaf, футбольная федерация Индонезии (PSSI) привлекла Йорди Кройфа к работе в своей структуре.

Бывший спортивный директор "Барселоны" получил эту должность по рекомендации главного тренера сборной Патрика Клюйверта. В Индонезии Кройф будет выполнять функции технического советника, в частности, помогать в поисках нового технического директора.

Кройф имеет большой опыт. Он работал тренером и техническим директором в таких клубах, как "АЕК Ларнака", "Маккаби" Тель-Авив, "Шэньчжэнь", "Чунцин", а также в сборной Эквадора и "Барселоне". Благодаря своему международному опыту он считается идеальным кандидатом для содействия развитию индонезийского футбола, который стремится достичь новых высот.

Напомним, что в январе этого года Патрик Клюйверт подписал контракт со сборной Индонезии до лета 2026 года с возможностью продления еще на два года. Бывший нападающий рассматривается как оптимальный вариант для того, чтобы вывести Индонезию на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Читайте такжеЛегендарный экс-нападающий Барселоны возглавит экзотическую сборную
По теме
yellow-arrow
Жозе Моуринью обвиняют в расистских высказываниях после стамбульского дерби
yellow-arrow
Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
yellow-arrow
Президент УЕФА: Клубы должны понимать, что если они хотят платить своим игрокам, им нужно больше матчей
Патрик Клюйверт Индонезия Йорди Кройф
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraaf
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости