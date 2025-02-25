Сын Кройфа стал техническим советником сборной Индонезии
По рекомендации главного тренера
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Как сообщает издание Telegraaf, футбольная федерация Индонезии (PSSI) привлекла Йорди Кройфа к работе в своей структуре.
Бывший спортивный директор "Барселоны" получил эту должность по рекомендации главного тренера сборной Патрика Клюйверта. В Индонезии Кройф будет выполнять функции технического советника, в частности, помогать в поисках нового технического директора.
Кройф имеет большой опыт. Он работал тренером и техническим директором в таких клубах, как "АЕК Ларнака", "Маккаби" Тель-Авив, "Шэньчжэнь", "Чунцин", а также в сборной Эквадора и "Барселоне". Благодаря своему международному опыту он считается идеальным кандидатом для содействия развитию индонезийского футбола, который стремится достичь новых высот.
Напомним, что в январе этого года Патрик Клюйверт подписал контракт со сборной Индонезии до лета 2026 года с возможностью продления еще на два года. Бывший нападающий рассматривается как оптимальный вариант для того, чтобы вывести Индонезию на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.
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