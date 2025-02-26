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Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне

Общие новости
Обновлено

ФИФА и IFAB встретятся в марте

Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в марте состоится встреча с IFAB, органом, определяющим правила игры, чтобы обсудить изменения, которые могут коренным образом повлиять на спорт.

ФИФА и IFAB соберутся в Глазго 1 марта, чтобы обсудить вопросы офсайда, коммуникации между арбитром и VAR, возможность введения системы "Challenger", а также эффективное игровое время. Новые правила могут вступить в силу уже в июле 2025 года.

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Одной из главных реформ станет пересмотр правила офсайда согласно концепции "Закона Венгера". Реформа предусматривает, что игрок окажется в офсайде только в том случае, если его тело полностью будет находиться за линией последнего защитника. Если хотя бы часть тела будет оставаться на одной линии с защитником, положение будет считаться легальным.

Еще одной темой для обсуждения станет возможность арбитров в прямом эфире объяснять принятые решения. Такой подход уже тестировали на турнирах ФИФА, в частности на женском чемпионате мира 2023.

"Challenger" - баскетбольное правило в футболе. ФИФА и IFAB также рассмотрят возможность введения системы "Challenger", которая предусматривает определенное количество обращений на матч, которые можно использовать для просмотра спорных или, по мнению команды, ошибочных судейских решений.

Еще одним вопросом будет введение системы остановки времени. По этому нововведению в футболе может появиться хронометраж, подобный баскетболу или футзалу, когда таймер останавливается каждый раз, когда мяч выходит из игры.

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1 голосов
Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
26.02.2025 в 11:57
Всё нужно пробовать в условиях реального футбола.А то,что футбол самая консервативная спортивная игра факт неоспоримый.
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Комментарии 5
tolina-ystas (Краматорск)
26.02.2025 в 11:57
Всё нужно пробовать в условиях реального футбола.А то,что футбол самая консервативная спортивная игра факт неоспоримый.
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1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 11:36
Уроди вбивають ФУТБОЛ....
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2
0
Dr. House (Поділля)
26.02.2025 в 11:32
Продажне ФІФА на чолі із ще одним прокац@пським Лисим Шарлатаном має йти накуй!
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4
0
avatar
Spokoyno (Київ)
26.02.2025 в 11:20
Ну знову будуть міряти міліметри А от пару звернень та "чистий" час то нормально! Тоді і час на пробиття та вкидання треба встановлювати...
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0
6
Dr. House (Поділля)
26.02.2025 в 11:30
Дебіл, футбол ніколи не буде баскетболом
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4
1

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