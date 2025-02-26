Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в марте состоится встреча с IFAB, органом, определяющим правила игры, чтобы обсудить изменения, которые могут коренным образом повлиять на спорт.

ФИФА и IFAB соберутся в Глазго 1 марта, чтобы обсудить вопросы офсайда, коммуникации между арбитром и VAR, возможность введения системы "Challenger", а также эффективное игровое время. Новые правила могут вступить в силу уже в июле 2025 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Одной из главных реформ станет пересмотр правила офсайда согласно концепции "Закона Венгера". Реформа предусматривает, что игрок окажется в офсайде только в том случае, если его тело полностью будет находиться за линией последнего защитника. Если хотя бы часть тела будет оставаться на одной линии с защитником, положение будет считаться легальным.

Еще одной темой для обсуждения станет возможность арбитров в прямом эфире объяснять принятые решения. Такой подход уже тестировали на турнирах ФИФА, в частности на женском чемпионате мира 2023.

"Challenger" - баскетбольное правило в футболе. ФИФА и IFAB также рассмотрят возможность введения системы "Challenger", которая предусматривает определенное количество обращений на матч, которые можно использовать для просмотра спорных или, по мнению команды, ошибочных судейских решений.

Еще одним вопросом будет введение системы остановки времени. По этому нововведению в футболе может появиться хронометраж, подобный баскетболу или футзалу, когда таймер останавливается каждый раз, когда мяч выходит из игры.