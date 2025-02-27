  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чемпионское шествие Ливера, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля

Общие новости
Обновлено

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 февраля

Чемпионское шествие Ливера, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 февраля.

Шествие Ливерпуля

"Ливерпуль" на полном ходу мчит к титулу. Когда Арне Слота увеличила отрыв от ближайшего преследователя до 13 очков после победы над "Ньюкаслом". "Сорокам" по голу забили Собослаи и Мак Алисстер, а Салах, редкий случай, промолчал (только ассист).

Эндрик подменяет Мбаппе

Пока Мбаппе лечит зубы, Эндрик подменяет француза в полуфинале Кубка Испании. И делает это весьма успешно. Именно гол вундеркинда принес Мадриду минимальную победу в первом матче против "Реал Сосьедада". Еще и выездном.

Вылет Юве

Команда Виктора Коваленко выбила "Ювентус" из Кубка Италии. В Турине "Эмполи" в драматичной серии пенальти перестреляло хозяев. Украинец, правда, на поле так и не появился. В 1/2 финала "Эмполи" встретится с "Болоньей", вторая пара – миланское дерби.

Феерия Яремчука

"Олимпиакос" в первом полуфинале Кубка Греции уничтожил АЕК. В воротах гостей побывало 6 голов. В половине из них поучаствовал наш легионер. На счету Романа Яремчука дубль и ассист.

Контракт Бражко

"Динамо" переподписало Владимира Бражко. Полузащитник подписал с киевлянами новый 4-летний контракт с существенным увеличением заработной платы. Напомним, зимой за Бражко приходил представитель АПЛ "Вулверхэмптон".

По теме
yellow-arrow
Трансферные приоритеты Реала: где нужны новые игроки?
yellow-arrow
Дубль, ассист и желтая - день Яремчука в Греции. ВИДЕО
yellow-arrow
Усман Дембеле: новый лидер ПСЖ или временное сияние?
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости