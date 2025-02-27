Чемпионское шествие Ливера, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 февраля.

"Ливерпуль" на полном ходу мчит к титулу. Когда Арне Слота увеличила отрыв от ближайшего преследователя до 13 очков после победы над "Ньюкаслом". "Сорокам" по голу забили Собослаи и Мак Алисстер, а Салах, редкий случай, промолчал (только ассист).

Пока Мбаппе лечит зубы, Эндрик подменяет француза в полуфинале Кубка Испании. И делает это весьма успешно. Именно гол вундеркинда принес Мадриду минимальную победу в первом матче против "Реал Сосьедада". Еще и выездном.

Команда Виктора Коваленко выбила "Ювентус" из Кубка Италии. В Турине "Эмполи" в драматичной серии пенальти перестреляло хозяев. Украинец, правда, на поле так и не появился. В 1/2 финала "Эмполи" встретится с "Болоньей", вторая пара – миланское дерби.

"Олимпиакос" в первом полуфинале Кубка Греции уничтожил АЕК. В воротах гостей побывало 6 голов. В половине из них поучаствовал наш легионер. На счету Романа Яремчука дубль и ассист.

"Динамо" переподписало Владимира Бражко. Полузащитник подписал с киевлянами новый 4-летний контракт с существенным увеличением заработной платы. Напомним, зимой за Бражко приходил представитель АПЛ "Вулверхэмптон".