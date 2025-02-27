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Неймар: Для меня существует только один король футбола

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Не сомневался в выборе

Неймар: Для меня существует только один король футбола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На протяжении карьеры, которую сопровождали многочисленные травмы, Неймар получил прозвище "принц, который не захотел стать королем". В разговоре с YouTube-каналом TheGrefg Неймар заявил, что этот титул безоговорочно принадлежит другому.

"Дело не в том, что я не хотел быть королем, а в том, что для меня есть только один король - и это Пеле. В моей карьере произошло много событий, я получил многочисленные травмы, которые дорого мне стоили, но такова была воля Бога. У меня нет причин грустить, наоборот - я очень счастлив своей историей и жизнью. Я осуществил почти все свои мечты, а также достиг того, о чем даже не мечтал. Я бесконечно благодарен Богу за то, что он изменил мою жизнь, а также жизнь моей семьи и друзей. Для меня это самое важное", - сказал Неймар.

Добавим, что после возвращения в "Сантос" на счету Неймара 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах.

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Источник:
TheGrefg
Опубликовал: Алексей Полищук
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