Неймар: Для меня существует только один король футбола

На протяжении карьеры, которую сопровождали многочисленные травмы, Неймар получил прозвище "принц, который не захотел стать королем". В разговоре с YouTube-каналом TheGrefg Неймар заявил, что этот титул безоговорочно принадлежит другому.

"Дело не в том, что я не хотел быть королем, а в том, что для меня есть только один король - и это Пеле. В моей карьере произошло много событий, я получил многочисленные травмы, которые дорого мне стоили, но такова была воля Бога. У меня нет причин грустить, наоборот - я очень счастлив своей историей и жизнью. Я осуществил почти все свои мечты, а также достиг того, о чем даже не мечтал. Я бесконечно благодарен Богу за то, что он изменил мою жизнь, а также жизнь моей семьи и друзей. Для меня это самое важное", - сказал Неймар.

Добавим, что после возвращения в "Сантос" на счету Неймара 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах.