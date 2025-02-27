Экс-тренер РБ Лейпциг и Лидса недоволен высказываниями Трампа о Канаде

Главный тренер сборной Канады по футболу Джесси Марш прокомментировал неуместные высказывания Дональда Трампа о том, что Канада является 51-м штатом США.

"Я хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу и попросить его отказаться от нелепой риторики о том, что Канада является 51-м штатом нашей страны. Мне, как американцу, стыдно за такое мерзкое высокомерие и неуважение к одному из наших исторически старейших, сильнейших и самых верных союзников".

Canada's American-born manager Jesse Marsch says he is "ashamed" of US President Donald Trump's repeated comments about making Canada the 51st state.#BBCFootball pic.twitter.com/s1SWzqWONa — BBC Sport (@BBCSport) February 27, 2025

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Напомним, что 51-летний Джесси Марш возглавил сборную Канады в мае 2024 года, согласившись вести подготовку "кленовых" к чемпионату мира 2026 года, который для них частично станет домашним.