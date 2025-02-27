  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-тренер РБ Лейпциг и Лидса недоволен высказываниями Трампа о Канаде

Общие новости

Известный специалист сейчас возглавляет национальную команду "кленовых"

Экс-тренер РБ Лейпциг и Лидса недоволен высказываниями Трампа о Канаде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Канады по футболу Джесси Марш прокомментировал неуместные высказывания Дональда Трампа о том, что Канада является 51-м штатом США.

"Я хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу и попросить его отказаться от нелепой риторики о том, что Канада является 51-м штатом нашей страны. Мне, как американцу, стыдно за такое мерзкое высокомерие и неуважение к одному из наших исторически старейших, сильнейших и самых верных союзников".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 51-летний Джесси Марш возглавил сборную Канады в мае 2024 года, согласившись вести подготовку "кленовых" к чемпионату мира 2026 года, который для них частично станет домашним.

По теме
yellow-arrow
Неймар: Для меня существует только один король футбола
yellow-arrow
Чемпионское шествие Ливерпуля, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля
yellow-arrow
Трансферные приоритеты Реала: где нужны новые игроки?
Канада Джесси Марш сборная Канады по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости