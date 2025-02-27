Похоже, назревает конфликт? Бывший футболист Челси не платит в ресторане своих экс-одноклубников

Бывший футболист "Челси" не платит в ресторане своих экс-одноклубников.

Экс-нападающий "Челси" и донецкого "Шахтёра" Виллиан рассказал, как Канте, приходя в его и Давида Луиза ресторан, отказывается платить. Он просто улыбается и уходит.

Канте отшучивается, мол у Виллиана и Луиза доброе сердце.

"Обычно к нам в ресторан приходят товарищи по команде, и платить не хотят Особенно Н'Голо. Если его спросить, он говорит: "Я должен заплатить? О нет! У вас с Дэвидом доброе сердце. Даже если все там, он говорит: 'Я не собираюсь платить.", - рассказал Виллиан.

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Напомним, что Н'Голо Канте сейчас играет в "Аль-Иттихаде". На его счету в 22-х играх 2 гола и 3 голевые передачи.