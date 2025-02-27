CAS отменил решение CAF относительно формы марокканского клуба с картой Западной Сахары
CAS отменил решение CAF относительно формы марокканского клуба с картой Западной Сахары
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Алжирской федерации футбола (FAF) в споре относительно формы марокканского клуба "Беркан".
Суд отменил решение Конфедерации африканского футбола (CAF), которая разрешила клубу использовать футболки с картой Марокко, включающей спорную территорию Западной Сахары.
В Алжире этот дизайн был расценен как политическая провокация.
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