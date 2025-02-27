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CAS отменил решение CAF относительно формы марокканского клуба с картой Западной Сахары

Общие новости

CAS отменил решение CAF относительно формы марокканского клуба с картой Западной Сахары

CAS отменил решение CAF относительно формы марокканского клуба с картой Западной Сахары

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Алжирской федерации футбола (FAF) в споре относительно формы марокканского клуба "Беркан".

Суд отменил решение Конфедерации африканского футбола (CAF), которая разрешила клубу использовать футболки с картой Марокко, включающей спорную территорию Западной Сахары.

В Алжире этот дизайн был расценен как политическая провокация.

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Алжир CAS Марокко
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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