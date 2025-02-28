Довбик все еще на травме, хорошие новости для Трубина и поражение Милана. Главные новости за 27 февраля

Вчера прошел перенесенный матч Серии А между "Болоньей" и "Миланом", который неплохо начался для гостей. Рафаэль Леау забил гол в первом тайме и команда спокойно вела в счете. Однако во второй половине встречи Кастро и Ндой перевернули все с ног на голову. Итоговая победа хозяев, которые теперь опережают россонери в турнирной таблице Серии А.

Руд ван Нистелрой и его команда провели очередной неудачный матч в АПЛ. Шансы на то, чтобы спастись и не вылететь из лиги на следующий сезон чрезвычайно низкие. Возможно, именно этот матч заставит руководство "лис" пересмотреть кандидатуру главного тренера, ведь надо срочно спасать ситуацию. Ну а Грэм Поттер и его "Вест Хэм" одерживает вторую победу подряд, отдаляется от зоны вылета, там все налаживается.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, который пропустил два последних матча своей команды из-за проблем с мышцей, может не сыграть и в следующем поединке "волков".

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, сегодня Артем все еще отсутствовал на тренировке команды, что резко снижает его шансы сыграть против "Комо" в ближайшее воскресенье. Вместо него должен сыграть Эльдор Шомуродов. Ранее была информация, что 27-летний футболист тренируется индивидуально, а к работе в общей группе "джаллоросси" Довбык вернется только в пятницу.

Украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской "Аталантой". Об этом футболист рассказал в своем Instagram. Срок контракта и финансовые детали не разглашаются. Интересно, что вчера футболисту исполнилось 18 лет. Он является воспитанником киевского "Динамо". После начала полномасштабного российского вторжения он перебрался в Бергамо, где выступал за различные юношеские команды "Аталанты".

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже рассказал, кто будет основным голкипером команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". "Мы очень довольны тем уровнем игры, который продемонстрировал Самуэль Суареш в двух последних матчах за клуб. Однако я не собираюсь менять свое предыдущее решение. В следующем матче Лиги чемпионов с "Барселоной" Анатолий Трубин будет играть в воротах", - заявил наставник.

В сообщении на сайте клуба говорится о том, что 19-летний Клаудио Эчеверри, который подписал контракт с "Манчестер Сити" еще в январе 2024 года, оставшись в аренде в "Ривер Плейт" на год, впервые присоединился к основной команде "горожан". Напомним, что контракт Клаудио Эчеверри с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.