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Акценты. Революция в правилах футбола?

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То, что нужно было сделать еще вчера

Акценты. Революция в правилах футбола?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

ФИФА и IFAB соберутся в Глазго 1 марта, чтобы обсудить вопросы офсайда, коммуникации между арбитром и VAR, возможность введения системы "Challenger", а также эффективное игровое время. Новые правила могут вступить в силу уже в июле 2025 года.

Содержание

Вопрос можно рассматривать в четырех измерениях: что это даст самим футболистам, арбитрам, функционерам ФИФА иже с нею, а также зрителям - любителям футбола. Как известно, автор этой рубрики выступает с позиций последних, пытаясь выражать мнение если не всех зрителей, то хотя бы немалой их части. Вот и посмотрим.

1. Пересмотр правила офсайда

Реформа предусматривает, что игрок окажется в офсайде только в том случае, если его тело полностью будет находиться за линией последнего защитника. Если хотя бы часть тела будет оставаться на одной линии с защитником, положение будет считаться легальным.

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Для начала, ФИФА последовательна. Она стремится принимать решения в пользу атаки. В данном случае, нападение отвоевывает у защиты размер целого тела. При современном развитии компьютерного дела на Западе, зафиксировать искомый миллиметраж не составляет труда. Так почему бы делать это не ближе к воротам?

Мне кажется, что любой зритель предпочтет эту условную пятку ногтю большого пальца, который сегодня определяет офсайд на условный шаг дальше от ворот. Ноготь за линией или все тело, кроме пятки - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И, по-хорошему, сделать это нужно было еще с первоначальным введением ВАР.

Вывод: пересмотр данного правила может привести к повышению зрелищности игры (в ее легитимных рамках) и потенциальному увеличению количества голов. А это есть гут.


2. Объяснения арбитров в прямом эфире

Еще одной темой для обсуждения станет возможность арбитров в прямом эфире объяснять принятые решения. Такой подход уже тестировали на турнирах ФИФА, в частности на женском чемпионате мира 2023.

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Вообще не обсуждается - сомневаюсь, что найдется хотя бы один зритель, которому это будет неинтересно. Насколько я понимаю, к этому постепенно шло дело, и вопрос тут был лишь в степени готовности самих судей к этому. Хотя не раз слышал о том, что как раз арбитры положительно восприняли идею. Или самые порядочные из них?

Объяснение в прямом эфире значительно снимает напряженность и понижает градус излишнего накала страстей. Ведь зачастую нам попросту непонятно, за что именно поставлен пенальти или удален игрок. Да что нам - самим футболистам, которые неверно интерпретируют то или иное решение. Иногда при этом даже не зная правил.

Понятно, что наиболее упертых тренеров и отпетых клубных фанатов это не остановит - они этим живут. Но большинству вменяемых зрителей все будет ясно. Еще бы как-то обязать телекомментаторов не мутить воду на ровном месте: их задача - комментировать, а не оценивать решения судей. Особенно - без знания предмета.

Вывод: объяснения решений арбитрами повысит наш интерес к игре.


3. Введение системы "Challenger"

ФИФА и IFAB также рассмотрят возможность введения системы "Challenger", которая предусматривает определенное количество обращений на матч, которые можно использовать для просмотра спорных или, по мнению команды, ошибочных судейских решений.

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Отчего-то именно так и представлял себе изначально взаимодействие участников игры с ВАР. Возникает спорная ситуация, и команда инициирует видео-просмотр эпизода рефери. Дело не в том, что так уже делается в баскетболе - в том, кто реально в этом нуждается. Но ФИФА, на тот момент, руководствовалась авторитетом арбитра.

И вот, все равно пришли к тому, с чего могли начинать. Не скажу, что теперь будет правильнее, но уж логичнее наверняка. Вопрос лишь в том, что обращения команд должны стать дополнением к уже действующей системе ВАР, а не полностью заменить ее. Тогда процент судейских ошибок теоретически может еще уменьшится.

Вывод: система "Challenger" (как дополнение к ВАР) способна улучшить общее качество футбольного арбитража и вызвать у зрителя ощущение большей объективности в судействе - того, что в народе принято называть справедливостью. А сама по себе, эта опция также вызывает дополнительный интерес к игре.


4. “Чистое время”

Еще одним вопросом будет введение системы остановки времени. По этому нововведению в футболе может появиться хронометраж, подобный баскетболу или футзалу, когда таймер останавливается каждый раз, когда мяч выходит из игры.

Акценты. Революция в правилах футбола? - изображение 4

Думается, именно этот вопрос и вызовет наибольшее неприятие. Распространено, на мой взгляд, заблуждение, что это пагубно скажется на футболе, в корне изменив природу игры. Автор является последовательным сторонником “чистого времени” и посвятил этому в прошлом не одну статью. Считаю, не все так критично.

Прежде всего, нужно убить в себе консерватизм - что, поверьте, и мне далось непросто: еще тот консерватор. “Грязные” таймы по 45 минут - безнадежный архаизм, устаревший давно и напрочь. Никакие костыли в виде компенсированного времени, как показала жизнь, не в состоянии помочь ему твердо устоять на ногах.

В футболе катастрофически много всевозможных пауз, что дает возможность как тянуть время, так и сбивать ритм игры, а это вредит зрелищности. Куча рекомендаций арбитрам, как с этим бороться, растет, а толку от них не так уж много. Проблема решится раз и навсегда с введением “чистого времени”.

Неоднократно засекая время матчей, пришел к выводу, что тайм в чистом виде - пока мяч находится в игре - длится, плюс-минус, тридцать минут. Так почему бы их не узаконить в “чистом” формате? Звучат парадоксальные возражения: мол, игра как раз потеряет динамику за счет “грязных” пауз - когда никто никуда не будет спешить.

Тут неплохо бы взять на вооружение опыт того же футзала, где команде на введение мяча в игру дается четыре секунды, по истечении которых мяч передается сопернику. Естественно, в футболе секунд должно быть больше. Плюс ужесточить наказания за задержку игры - давать за это “горчичники” быстрее, чаще и веселее.

Словом, было бы желание, а меры найдутся. А вывод тут прост: “чистое время” гарантирует нам сто процентов футбола в отведенное для игры время. В отличие от весьма приблизительных надбавок рефери за замены, травмы, празднование голов и прочий футбольный “мусор”. А также надбавок к надбавкам впоследствии.

А ведь есть еще “сто относительно честных способов красть время”, которыми активно и с удовольствием пользуются хитрецы в “грязные” девяносто плюс. Всему этому легко и просто положить конец. И, я вас умоляю, не стоит устраивать плач Ярославны по безвинно убиенному футболу. Полагаю, “чистое время” ему скорее на пользу.

Итак, по сути дела, пакет предложений ФИФА представляет собой в совокупности своеобразную революцию в правилах футбола. По моему мнению, она неизбежна и уже даже несколько запаздывает. А среднестатистический зритель от нее только выиграет. Разумеется, если осуществить это все по уму, а не обозначить контуры.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии
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vlapa (Киев)
28.02.2025 в 15:25
Гарні зміни, але неохідно обкатати на всіх рівнях u-19, чемпіоншип. 4-й пункт - самий прогресивний і актуальний. А чистий час - не такий чорт, як його малюють, він не повинен залежати від арбітра, є табло і незначні затримки 3-5 сек на аут можна не враховувати, можна ще "поізголяться" за затримку переходом мяча для вільного удару опоненту. Зупинки - ВАР,травми,заміни,кутові,штрафні та довгий пошук мяча. Коли знаєш, що затягування часу не спрацьовує, а грає проти тебе.3-тій пункт - якийсь "стрьомний", одну команду "топять" а звернень вже тю-тю.2-й пункт "привєтствуєтся", але це суттєва затримка, тут необхідно без зловживань, а то буде "Лєбєдіноє озєро" на чотири години1-й - якось без різниці, і офсайд став складовою частиною тактичних схем, і тут потрібно чітко визначати як при голі (мяч повністю перетнув лінію), гравець повністю попереду. Але тут є тактичні схеми з пасивними офсайдами, коли гравець з пасивного офсайду (пас же не йому) стає активним учасником атаки, але то таке.
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Комментарии 4
vlapa (Киев)
28.02.2025 в 15:25
Гарні зміни, але неохідно обкатати на всіх рівнях u-19, чемпіоншип. 4-й пункт - самий прогресивний і актуальний. А чистий час - не такий чорт, як його малюють, він не повинен залежати від арбітра, є табло і незначні затримки 3-5 сек на аут можна не враховувати, можна ще "поізголяться" за затримку переходом мяча для вільного удару опоненту. Зупинки - ВАР,травми,заміни,кутові,штрафні та довгий пошук мяча. Коли знаєш, що затягування часу не спрацьовує, а грає проти тебе.3-тій пункт - якийсь "стрьомний", одну команду "топять" а звернень вже тю-тю.2-й пункт "привєтствуєтся", але це суттєва затримка, тут необхідно без зловживань, а то буде "Лєбєдіноє озєро" на чотири години1-й - якось без різниці, і офсайд став складовою частиною тактичних схем, і тут потрібно чітко визначати як при голі (мяч повністю перетнув лінію), гравець повністю попереду. Але тут є тактичні схеми з пасивними офсайдами, коли гравець з пасивного офсайду (пас же не йому) стає активним учасником атаки, але то таке.
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
28.02.2025 в 15:13
Чистое время - это абсолютно ненужно. Сколько теперь будут игры продолжаться? Одни час с лишним, а другие по три часа? Как втиснуть такое растяжимое время в телетрансляции?
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RoNikyo (Черкаси)
28.02.2025 в 14:33
По 1 пункту критично невірний висновок - кількість випадків, коли нога форварда на нігтик буде ззаду голови захисника, котрий біжить буде рівно така ж сама. РІВНО ТАКА Ж, як і зараз кількість зазначених. Більше того, для бокового арбітра визначення офсайду перетвориться в кошмар. Просто уявіть собі двох чоловіків підряд, котрі біжать в напрямку воріт я стоять на одній лінії. Ви порівнюєте голови - вони на одному рівні, порівнюєте руки - на одному рівні, порівнюєте ноги - на одному рівні. Все, чітка фіксація. А тепер змістіть форварда вперед на метр. Нога форварда, котра знаходиться на землі порівнюється з головою захисника, котра на висоті 1,80. Вийшло порівняти? Отож бо. Тому кількість переглядів ВАР для уточнення офсайду зросте в рази. Круто підняли динаміку, круто.
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Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 14:56
Я б зробив так, що якщо є просвіт між гравцями -- офсайд, якщо є перекриття хоч якоїсь частини -- то ні... Буде чесно й справедливо та збільшиться кількість взяття воріт....
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